Казахстанца освободили из рабства в Москве
Уроженец Шымкента десять дней провел в магазине в одном из районов Москвы, где его избили, забрали документы и телефон.
Уроженец Шымкента десять дней провел в магазине в одном из районов Москвы, где его избили, забрали документы и телефон.
АСТАНА, 1 фев — Sputnik. Казахстанские дипломаты освободили из продуктового магазина еще одного гражданина Казахстана — жителz Шымкента Ертая Ережепова. За помощью в посольство Казахстана в Москве обратилась мать пострадавшего, передает телеканал «КТК».
Ищу работу
Объявление о работе грузчиком Ертай Ережепов нашел в местной газете. Позвонив по указанному в объявлении телефону, Ертай узнал, что работать нужно было в Саратове.
«Смотрю, вакансия там стоит: “Требуется грузчик” Позвонил. Девушка подняла трубку. Я с ней говорю. Она говорит: “Есть работа, но не в Казахстане, а в России, в городе Саратове. Грузчиком”. Я говорю, хорошо, давайте встретимся. Встретились. Сидели. Она говорит: “Магазин ее сестры, ее муж там — казахи, не бойся! Наши, шымкентские!”. Я согласился. Поверил», — рассказал Ертай Ережепов телеканалу.
Проводившая собеседование девушка — родственница владельцев продуктовой точки. Она купила Ертаю билет до Москвы и проводила его в аэропорт. Из Москвы он должен был самостоятельно доехать до Саратова, однако по прилету в московском аэропорту его встретил муж владелицы продуктового магазина Жансулу Истанбековой. Он отвез мужчину в магазин, в район Гольяново, забрал документы и телефон.
«Сразу Жансулу сказала: “Все, ты никуда не выйдешь! Что я буду говорить, то и будешь делать! Если нет… Я психопатка, вот у любого спроси тут! Я тебе устрою”. В общем, она мне так сказала, и они начали меня бить сразу. Начали бить — ее сын старший Али, Нурик. Они меня держали, Жансулу водку мне наливала», — говорит Ережепов.
Побег
Только десятые сутки казахстанец смог сбежать, неделю он жил в Московской соборной мечети. Забрать паспорт у Жансулу Истанбековой помогли крепкие
«Сразу после его обращения наши дипломаты самостоятельно направились к месту предполагаемого удержания нашего гражданина и путем психологического давления смогли вернуть документы Ережепова и передать ему лично. Более того, поскольку у него не было средств для возвращения в Казахстан, наши дипломаты оказали ему помощь в отправке на родину на поезде», — пояснил руководитель
Пострадавший житель Шымкента написал письмо на имя Уполномоченного по правам человека. Он надеется, что казахстанский омбудсмен поможет наказать виновных.
Ранее уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров попросил российского омбудсмена Татьяну Москалькову помочь казахстанцам, приехавшим на заработки в Москву, которых могут незаконно удерживать в торговых точках российской столицы.