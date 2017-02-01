Казахстанца освободили из рабства в Москве

АСТАНА, 1 фев — Sputnik. Казахстанские дипломаты освободили из продуктового магазина еще одного гражданина Казахстана — жителz Шымкента Ертая Ережепова. За помощью в посольство Казахстана в Москве обратилась мать пострадавшего, передает телеканал «КТК».

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Объявление о работе грузчиком Ертай Ережепов нашел в местной газете. Позвонив по указанному в объявлении телефону, Ертай узнал, что работать нужно было в Саратове.

«Смотрю, вакансия там стоит: “Требуется грузчик” Позвонил. Девушка подняла трубку. Я с ней говорю. Она говорит: “Есть работа, но не в Казахстане, а в России, в городе Саратове. Грузчиком”. Я говорю, хорошо, давайте встретимся. Встретились. Сидели. Она говорит: “Магазин ее сестры, ее муж там — казахи, не бойся! Наши, шымкентские!”. Я согласился. Поверил», — рассказал Ертай Ережепов телеканалу.

Проводившая собеседование девушка — родственница владельцев продуктовой точки. Она купила Ертаю билет до Москвы и проводила его в аэропорт. Из Москвы он должен был самостоятельно доехать до Саратова, однако по прилету в московском аэропорту его встретил муж владелицы продуктового магазина Жансулу Истанбековой. Он отвез мужчину в магазин, в район Гольяново, забрал документы и телефон.