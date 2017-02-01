В Иркутске осудили китайца за дачу взятки полицейскому
Китаец предлагал иркутскому полицейскому взятку, чтобы вернуть загранпаспорт.
Китаец предлагал иркутскому полицейскому взятку, чтобы вернуть загранпаспорт.
В Иркутске осудили гражданина Китайской Народной Республики за дачу взятки полицейскому. Как 1 февраля 2017 года сообщила
Установлено, что в конце октября прошлого года мужчина попытался дать взятку сотруднику правоохранительных органов в размере 200 тыс. рублей, за прекращение в отношении него преследования
Приговором Октябрьского районного суда Иркутска он признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.