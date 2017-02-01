В Иркутске осудили китайца за дачу взятки полицейскому

В Иркутске осудили гражданина Китайской Народной Республики за дачу взятки полицейскому. Как 1 февраля 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по региону, его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

Установлено, что в конце октября прошлого года мужчина попытался дать взятку сотруднику правоохранительных органов в размере 200 тыс. рублей, за прекращение в отношении него преследования из-за незаконного пересечения границы России и Китая, а также возвращение ему ранее изъятого заграничного паспорта. Однако его действия не были доведены до конца, мужчина был задержан на месте при передаче денег.

Приговором Октябрьского районного суда Иркутска он признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.