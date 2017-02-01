Красноярской бизнесвумен грозит уголовное наказание за взятку авиадиспетчеру

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении женщины-предпринимателя, которая дала взятку авиадиспетчеру «Черемшанки», сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России.

Следователи установили, что в ноябре 2015 года подозреваемая передала диспетчеру грузовых перевозок 42 тыс. рублей в качестве взятки за принятие и отправку в Ванавару «лишнего» груза весом 700 кг. Диспетчер принял взятку и организовал отправку груза к месту назначения, дав указание подчиненным не указывать его в документах.

Напомним, ранее этого диспетчера, который уже не работает в «Черемшанке», за коррупцию и оказание опасных услуг оштрафовали на 1 млн рублей и приговорили к условному лишению свободы на 3,5 года.