Красноярской бизнесвумен грозит уголовное наказание за взятку авиадиспетчеру
В ноябре 2015 года подозреваемая передала диспетчеру грузовых перевозок 42 тыс. рублей за отправку в Ванавару незадокументированного груза весом 700 кг.
В ноябре 2015 года подозреваемая передала диспетчеру грузовых перевозок 42 тыс. рублей за отправку в Ванавару незадокументированного груза весом 700 кг.
В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении
Следователи установили, что в ноябре 2015 года подозреваемая передала диспетчеру грузовых перевозок 42 тыс. рублей в качестве взятки за принятие и отправку в Ванавару «лишнего» груза весом 700 кг. Диспетчер принял взятку и организовал отправку груза к месту назначения, дав указание подчиненным не указывать его в документах.
Напомним, ранее этого диспетчера, который уже не работает в «Черемшанке», за коррупцию и оказание опасных услуг оштрафовали на 1 млн рублей и приговорили к условному лишению свободы на 3,5 года.