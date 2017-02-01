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07:34 (мск), источник: СуперОмск

24-летний житель Омской области осужден за посты в Интернете

Накануне был вынесен приговор жителю Черлакского района Омской области за совершение преступления экстремистского характера.

14 января 2010 года 24-летний Александр Орлов создал в одной из социальных сетей личную страницу. До мая 2015 года, находясь в Ханты-Мансийском автономном округе, а впоследствии в Черлакском районе Омской области, мужчина размещал фотографии, изображения, рисунки, тексты, «направленные по своему содержанию на возбуждение чувства ненависти и вражды по признаку расы, национальности, религиозной принадлежности, происхождения».

Черлакский районный суд вынес признал Александра Орлова виновным по ч. 1 ст. 282 УК РФ — действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, совершенные публично в сети Интернет.

Вину в совершении преступления Александр Орлов признал полностью.

Отмечается, что сейчас мужчина уже отбывает наказание в виде четырех лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и за умышленное причинение легкого вреда здоровью, в связи с чем суд частично присоединил неотбытую часть по предыдущему приговору и окончательно определил Александру Орлову 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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