24-летний житель Омской области осужден за посты в Интернете
Накануне был вынесен приговор жителю Черлакского района Омской области за совершение преступления экстремистского характера.
Накануне был вынесен приговор жителю Черлакского района Омской области за совершение преступления экстремистского характера.
14 января 2010 года 24-летний Александр Орлов создал в одной из социальных сетей личную страницу. До мая 2015 года, находясь в
Черлакский районный суд вынес признал Александра Орлова виновным по ч. 1 ст. 282 УК РФ — действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, совершенные публично в сети Интернет.
Вину в совершении преступления Александр Орлов признал полностью.
Отмечается, что сейчас мужчина уже отбывает наказание в виде четырех лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и за умышленное причинение легкого вреда здоровью, в связи с чем суд частично присоединил неотбытую часть по предыдущему приговору и окончательно определил Александру Орлову 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.