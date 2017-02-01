Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать балкон удобным и функциональным
В Японии боль в спине лечат пеленанием
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Питт вывез вещи Джоли из их дома в Лос-Анджелесе
Лучшие друзья девушек: культовые украшения из фильмовЭкономить в кинематографе не принято, поэтому стоимость драгоценностей исчисляется порой миллионами долларов
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Черная пурга сносит крыши и сдувает прохожих (видео)
Известный музыкант погиб в Тайланде (видео)
"Огромные потери": ДНР про погибших среди ВСУ - СМИ
Секретарь Порошенко про Авдеевку: Почти катастрофа
Питт вывез вещи Джоли из их дома в Лос-Анджелесе
Пара делает совместные снимки, находясь в разных уголках планеты
66-летняя Надежда Бабкина показала своё "истинное лицо" - СМИ
Bild: разговор с Путиным для Трампа важнее Меркель
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
9NASA показало посадку зонда на Титан
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
07:31 (мск), источник: СуперОмск

В Омске уже 3 часа горит цех по производству пиломатериалов

Ликвидацией возгорания на данный момент заняты свыше 50 пожарных.

Сегодня, в 07.06, в пожарную охрану Октябрьского округа поступило сообщение о возгорании в цехе по производству пиломатериалов, расположенном на улице Барабинской. На место происшествия выехали 14 боевых расчетов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области пояснили, что на момент их прибытия открытым огнем горело одноэтажное здание, общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. В 08.55 пламя удалось локализовать, сообщает «Вечерний Омск».

Работы по полной ликвидации горения продолжаются, на месте работают 55 человек личного состава МЧС.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Большинство американцев поддержали иммиграционный указ Трампа
СМИ узнали о возможном повышении Анатолия Сердюкова
Российские олимпийцы проигнорировали приказ МОК вернуть медали
Правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста
Бывшая сотрудница компании Трампа рассказала о его нарциссизме
WikiLeaks заявил о документах, связанных с Марин Ле Пен
Елизавета II посмертно помиловала тысячи гомосексуалистов
Спорт
Почему нашу паралимпийскую сборную не пускают на Игры-2018 Международный паралимпийский комитет отказал российским паралимпийцам в просьбе участвовать в квалификационных турнирах к Паралимпиаде-2018
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
В особняке российского олигарха откроют ночлежку
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
В Москве появится площадь имени Фиделя Кастро
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь