В Омске уже 3 часа горит цех по производству пиломатериалов
Ликвидацией возгорания на данный момент заняты свыше 50 пожарных.
Ликвидацией возгорания на данный момент заняты свыше 50 пожарных.
Сегодня, в 07.06, в пожарную охрану Октябрьского округа поступило сообщение о возгорании в цехе по производству пиломатериалов, расположенном на улице Барабинской. На место происшествия выехали 14 боевых расчетов.
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Работы по полной ликвидации горения продолжаются, на месте работают 55 человек личного состава МЧС.