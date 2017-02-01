В Омске уже 3 часа горит цех по производству пиломатериалов

Сегодня, в 07.06, в пожарную охрану Октябрьского округа поступило сообщение о возгорании в цехе по производству пиломатериалов, расположенном на улице Барабинской. На место происшествия выехали 14 боевых расчетов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области пояснили, что на момент их прибытия открытым огнем горело одноэтажное здание, общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. В 08.55 пламя удалось локализовать, сообщает «Вечерний Омск».

Работы по полной ликвидации горения продолжаются, на месте работают 55 человек личного состава МЧС.