Енот укусил женщину в контактном зоопарке в Бресте

Случай произошел в конце января. В контактный зоопарк женщина пришла с внучками. Вместе со смотрителем посетители зашли в вольер, где находились два енота. Один зверек заинтересовался блестящим украшением на обуви ребенка и решил изучить его поближе. Видимо, испугавшись, девочка одернула ногу. Это не остановило любознательное животное. Бабушка попыталась отодвинуть енота, за что тот укусил ее за палец.

Сотрудники контактного зоопарка отмечают, что еноты не агрессивны, коммуникабельны и являются любимцами взрослых и детей. Резкое движение руки могло стать для животного сигналом для защиты. «Предварительно взрослых инструктируют о правилах обращения с животными. Напоминают, что с ними нужно быть внимательными, осторожными и помнить — даже самое ласковое животное остается зверем, у которого есть острые зубы и когти, а также защитный рефлекс», — рассказали представители заведения.

Известно, что после укуса енота брестчанка обратилась за медицинской помощью.