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08:45 (мск), источник: БЕЛТА

Енот укусил женщину в контактном зоопарке в Бресте

1 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в контактном зоопарке енот укусил посетительницу за палец. Об этом представители заведения написали на официальной странице в одной из социальных сетей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Случай произошел в конце января. В контактный зоопарк женщина пришла с внучками. Вместе со смотрителем посетители зашли в вольер, где находились два енота. Один зверек заинтересовался блестящим украшением на обуви ребенка и решил изучить его поближе. Видимо, испугавшись, девочка одернула ногу. Это не остановило любознательное животное. Бабушка попыталась отодвинуть енота, за что тот укусил ее за палец.

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Сотрудники контактного зоопарка отмечают, что еноты не агрессивны, коммуникабельны и являются любимцами взрослых и детей. Резкое движение руки могло стать для животного сигналом для защиты. «Предварительно взрослых инструктируют о правилах обращения с животными. Напоминают, что с ними нужно быть внимательными, осторожными и помнить — даже самое ласковое животное остается зверем, у которого есть острые зубы и когти, а также защитный рефлекс», — рассказали представители заведения.

Известно, что после укуса енота брестчанка обратилась за медицинской помощью.

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