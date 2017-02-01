Жителю Минусинска грозит срок за установку пиратского софта
Парень за деньги поставил нелицензированную копию программы.
Парень за деньги поставил нелицензированную копию программы.
Сотрудники полиции Минусинска задержали местного жителя, подозреваемого в установке нелицензионного программного обеспечения. Об этом сообщили в
Правоохранители выяснили, что 22-летний парень за деньги установил на компьютер пиратскую копию программы. Сумма причиненного правообладателю ущерба оценивается в 130 тыс. рублей. Наименование софта не уточняется.
Парень был задержан «в ходе
Напомним, аналогичный случай произошел в Минусинске осенью прошлого года. Тогда полицейские поймали 21-летнего парня, который установил нелицензионный софт за деньги. Сумму ущерба оценили в 155 тыс. рублей.