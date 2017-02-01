Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Раскрыты генетические истоки высокого давления
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Питт вывез вещи Джоли из их дома в Лос-Анджелесе
Пара делает совместные снимки, находясь в разных уголках планеты
66-летняя Надежда Бабкина показала своё "истинное лицо" - СМИ
Bild: разговор с Путиным для Трампа важнее Меркель
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
9NASA показало посадку зонда на Титан
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
07:57 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жителю Минусинска грозит срок за установку пиратского софта

Парень за деньги поставил нелицензированную копию программы.

Сотрудники полиции Минусинска задержали местного жителя, подозреваемого в установке нелицензионного программного обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что 22-летний парень за деньги установил на компьютер пиратскую копию программы. Сумма причиненного правообладателю ущерба оценивается в 130 тыс. рублей. Наименование софта не уточняется.

Парень был задержан «в ходе оперативно-разыскных мероприятий». Заведено уголовное дело по статье «нарушение авторских и смежных прав». Молодому человеку грозит до 2 лет лишения свободы.

Напомним, аналогичный случай произошел в Минусинске осенью прошлого года. Тогда полицейские поймали 21-летнего парня, который установил нелицензионный софт за деньги. Сумму ущерба оценили в 155 тыс. рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Назаровском районе мужчину задержали за изнасилование дочери
Россияне с 1 февраля получили право на «дальневосточный гектар»
СМИ узнали о возможном повышении Анатолия Сердюкова
Белый дом запретил своим представителям выступать на CNN
Правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста
Бывшая сотрудница компании Трампа рассказала о его нарциссизме
Специалисты озвучили новые обстоятельства крушения Ту-154 в Сочи
В Британии посмертно помилованы тысячи гомосексуалистов
Спорт
С китайским оттенком: в Европе закрылось трансферное окно Главные новости в сфере переходов, как это ни странно, связаны с китайскими клубами, проявившими невероятную активность на европейском рынке
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Объявлен мораторий на строительство в центре Петербурга
Минстрой продлит программу помощи ипотечникам
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь