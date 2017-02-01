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08:12 (мск), источник: АиФ Челябинск

Служебная собака отравилась во время обыска квартиры челябинца

Животное успели спасти.

Собака, вместе с полицейскими обследовавшая квартиру подозреваемого в хранении наркотиков челябинца, отравилась парами токсичных веществ, сообщает Telefakt со ссылкой на ГУ МВД региона.

Животное почувствовало себя плохо после того, как около часа провело в жилище мужчины. Выйдя из дома, овчарка упала не снег и не могла встать. По словам полицейских, собаку вовремя доставили к специалисту, её здоровью уже ничего не угрожает.

Напомним, силовики прибыли к дому № 37 по улице Марченко 27 января. Одного из жильцов заподозрили в хранении наркотиков, во время обыска мужчина начал угрожать полицейским гранатой. Челябинца уговорили сдаться, оружие оказалось муляжом, однако вскоре в его квартире нашли обрез охотничьего ружья и два патрона. В отношении южноуральца возбудили уголовные дела о незаконном хранении боеприпасов и применении насилия в отношении представителей власти.

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