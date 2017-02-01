Подпольное интернет-казино «накрыли» в Приангарье

Полицейские и следователи в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий и следственных действий пресекли нелегальную деятельность интернет-казино на улице Гагарина, 106 в Тайшете Иркутской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр). Санкция статьи влечет наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сыщики установили, что 36-летний местный житель организовал и проводил азартные игры с использованием компьютерного оборудования, подключенного к сети Интернет.

«Полицейские изъяли более 10-ти компьютеров, денежные средства и документы, подтверждающие ведение противоправного бизнеса», — отметили в ведомстве.

Кроме того, сотрудниками СУ СКР по Иркутской области, накануне проведен обыск в здании, расположенном на улице Партизанская, 7 «А» в Иркутске, в ходе которого изъято восемь развлекательных аппаратов, бухгалтерская документация и денежные средства на сумму около 70 тысяч рублей. Данный игровой салон закрывается уже в третий раз, а изымаемое оборудование не возвращается. В Ангарске игорное заведение осуществляло свою деятельность в одном из домов в квартале «Б». В ходе обысковых мероприятий следователи СКР обнаружили и изъяли 12 единиц игрового оборудования.