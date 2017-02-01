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08:41 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Суд оставил счета Контеева под арестом

Решение будет обжаловано.

Свердловский облсуд оставил в силе решение Ленинского суда Екатеринбурга об аресте счетов бывшего вице-мэра Виктора Контеева, сообщила «Уралинформбюро» его представитель Илона Стародубцева.

Арест на денежные средства и недвижимость был наложен в 2011 году во время расследования уголовного дела о заказном убийстве курганских предпринимателей, вымогательстве и получении взятки в крупном размере, сопряженном с вымогательством. Летом 2014 года Курганский облсуд приговорил Контеева к 18 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

Вопрос о снятии ограничительных мер был поставлен в связи с окончанием судебного следствия. По словам Илоны Стародубцевой, отказ будет обжалован: «Мы в полном недоумении по поводу того, почему решение оставлено без изменений».

Стоит отметить, что ранее суд удовлетворил одно из апелляционных заявлений о снятии ареста с объекта недвижимости, принадлежащего Контееву.

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