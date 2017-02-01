Участник банды предстанет перед судом за инсценировку ДТП в Челябинске

По версии следствия, постановками фиктивных аварий занималась целая банда. В период с декабря 2013 года по октябрь 2014 года Хотамов и его сообщники Боголюбов, Еремеев, Магомедов, Ткаченко, Фролов имитировали ДТП в Челябинске, в которых один из них выступал пострадавшим. Переходя проезжую часть прямо перед автомобилем, они кидались под колеса, после чего требовали с водителей деньги за якобы сломанные дорогие часы. При этом они представлялись сотрудниками правоохранительных органов.

Продолжалось это до тех пор, пока один из потерпевших не сообщил о случившемся в полицию. Вскоре мошенники были задержаны. От действий злоумышленников пострадали шестеро местных жителей — их обманули на сумму порядка 3 млн рублей.

В отдельное производство было выделено уголовное дело Еремеева и еще одного сообщника, которые передали полицейскому взятку 400 тыс. рублей в надежде избежать ответственности. Участникам преступной группы было назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии: Еремееву и Фролову — по семь лет, Боголюбову и Магомедову — по пять, Ткаченко — два года.

Тогда Хотамов смог избежать суда, так как после совершения преступления скрывался от органов следствия в Калининграде.