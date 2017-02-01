Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать балкон удобным и функциональным
Что нового в лечении рака
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Питт вывез вещи Джоли из их дома в Лос-Анджелесе
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
В Таиланде при странных обстоятельствах погиб друг Михаила Круга
В Подмосковье юноша умер после неверного диагноза
"Это может вызвать панику": ДНР про реальные потери ВСУ - СМИ
Секретарь Порошенко про Авдеевку: Почти катастрофа
Хелен Миррен поделилась снимком без макияжа
Дэвид и Виктория Бекхэм сыграли повторную свадьбу
66-летняя Надежда Бабкина показала своё "истинное лицо" - СМИ
Bild: разговор с Путиным для Трампа важнее Меркель
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
9NASA показало посадку зонда на Титан
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
08:45 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Участник банды предстанет перед судом за инсценировку ДТП в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 1 февраля, РИА ФедералПресс. В Челябинске будут судить жителя Калининградской области Рустама Хотамова за инсценировки дорожно-транспортных происшествий с участием дорогостоящих автомобилей, сообщает пресс-служба СКР по Челябинской области.

По версии следствия, постановками фиктивных аварий занималась целая банда. В период с декабря 2013 года по октябрь 2014 года Хотамов и его сообщники Боголюбов, Еремеев, Магомедов, Ткаченко, Фролов имитировали ДТП в Челябинске, в которых один из них выступал пострадавшим. Переходя проезжую часть прямо перед автомобилем, они кидались под колеса, после чего требовали с водителей деньги за якобы сломанные дорогие часы. При этом они представлялись сотрудниками правоохранительных органов.

Продолжалось это до тех пор, пока один из потерпевших не сообщил о случившемся в полицию. Вскоре мошенники были задержаны. От действий злоумышленников пострадали шестеро местных жителей — их обманули на сумму порядка 3 млн рублей.

В отдельное производство было выделено уголовное дело Еремеева и еще одного сообщника, которые передали полицейскому взятку 400 тыс. рублей в надежде избежать ответственности. Участникам преступной группы было назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии: Еремееву и Фролову — по семь лет, Боголюбову и Магомедову — по пять, Ткаченко — два года.

Тогда Хотамов смог избежать суда, так как после совершения преступления скрывался от органов следствия в Калининграде.

Спустя некоторое время Хотамов все-таки был пойман. Уголовное дело по обвинению в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), направлено для рассмотрения в суд.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Облигации на 125 миллиардов: в «Пересвете» нашли удобный способ санации
Россияне с 1 февраля получили право на «дальневосточный гектар»
СМИ узнали о возможном повышении Анатолия Сердюкова
Белый дом запретил своим представителям выступать на CNN
Правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста
Бывшая сотрудница компании Трампа рассказала о его нарциссизме
Специалисты озвучили новые обстоятельства крушения Ту-154 в Сочи
В Британии посмертно помилованы тысячи гомосексуалистов
Спорт
С китайским оттенком: в Европе закрылось трансферное окно Главные новости в сфере переходов, как это ни странно, связаны с китайскими клубами, проявившими невероятную активность на европейском рынке
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Как сделать балкон удобным и функциональным
Объявлен мораторий на строительство в центре Петербурга
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь