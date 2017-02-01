Машина скорой отлетела в Land Cruiser после тарана легковушкой в Челябинске

Автомобиль скорой стал участником тройного ДТП на оживленном перекрестке в Тракторозаводском районе Челябинска — есть пострадавшие, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 1 февраля, утром автомобиль скорой помощи проезжал перекресток улиц Салютная и Комарова на красный свет с включенными проблесковыми маячками, однако звукового сигнала никто из водителей не услышал. В результате легковушка протаранила машину медслужбы в бок, после чего скорая отлетела в Toyota Land Cruiser, пропускавший врачей.