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08:49 (мск), источник: dostup1.ru

Машина скорой отлетела в Land Cruiser после тарана легковушкой в Челябинске

Автомобиль экстренной службы мчался с мигалками на красный свет.

Источник: РИА "Новости"

Автомобиль скорой стал участником тройного ДТП на оживленном перекрестке в Тракторозаводском районе Челябинска — есть пострадавшие, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 1 февраля, утром автомобиль скорой помощи проезжал перекресток улиц Салютная и Комарова на красный свет с включенными проблесковыми маячками, однако звукового сигнала никто из водителей не услышал. В результате легковушка протаранила машину медслужбы в бок, после чего скорая отлетела в Toyota Land Cruiser, пропускавший врачей.

«В результате ДТП пострадал водитель скорой помощи. Он был доставлен в больницу. Обстоятельства аварии сейчас выясняются», — рассказали в отделении пропаганды городской ГИБДД.

Со слов очевидцев, сразу после ДТП на место прибыл второй экипаж скорой. Был внутри пациент или карета с медиками спешила на вызов, не сообщается.

Ольга Плеханова.

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