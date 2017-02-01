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09:13 (мск), источник: Газета.Ру

Перед крушением Ту-154 пилоту мог увидеть препятствие по курсу

Специалисты, участвующие в расследовании катастрофы военного Ту-154 в Сочи выяснили, что командир экипажа перед падением самолета жал на педали поворота руля направления, которые обычно не используются при взлете, как будто пытаясь обойти неожиданное препятствие.

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При этом в комиссии отвергли версии внешнего воздействия и технической неисправности лайнера. Однако собеседники «Газеты.Ru» из числа опытных летчиков считают, что оснований, говорить об ошибке пилота пока недостаточно.

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Специалисты, привлеченные к расследованию катастрофы Ту-154 с Ансамблем имени Александрова на борту установили, что все системы самолета работали исправно до момента его непосредственного соприкосновения с поверхностью моря, рассказал «Газете.Ru» собеседник знакомый с ходом расследования.

По его словам, никаких технических неисправностей и неполадок разбившегося Ту-154Б-2 в ходе расследования не выявлено. 30-летний возраст самолета также никак не сказался на его летной годности.

При этом пока не разрешенные вопросы у специалистов вызвало пилотирование командира корабля.

«На таких самолетах во время взлета не пользуются педалями для поворота руля направления. А по отрывкам разговоров в кабине Ту-154Б-2, зафиксированными средствами объективного контроля, выяснилось, что командир этого корабля использовал эти педали. Зачем — пока объяснить трудно», — рассказал источник «Газеты.Ru».

Складывается впечатление, что перед самолетом возникло какое-то препятствие и командир пытался его каким-то образом обойти.

Однако пока никаких сведений о таком препятствии, которое могло возникнуть в воздухе — возможно, стая птиц или даже мираж.

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Ранее газета «Коммерсант», со ссылкой на свои источники, также сообщала, что упавший самолет, по мнению участников расследования, был исправен. Издание утверждало, что причиной трагедии стала ошибка экипажа, но установить, какие именно действия летчиков привели к гибели всех пассажиров на борту не удалось.

Дополнительной проблемой оказался бортовой самописец, созданный еще 1980-х годах, и представляющий собой, по сути, катушечный магнитофон тех лет. Он не был поврежден, но для получения с него полноценной информации в Научно-исследовательском центре эксплуатации и ремонта авиатехники ВВС Минобороны не осталось ни оборудования, ни специалистов.

По этой причине военные обратились за помощью к гражданским специалистам Межгосударственного авиакомитета (МАК), в функции которого входит расследование авиакатастроф гражданских лайнеров на территории стран бывшего СНГ.

По версии «Коммерсанта», низкое качество исходных данных не позволило участникам расследования «восстановить всю схему развития нештатной ситуации на борту и, соответственно, прийти к единому мнению».

Опрошенные «Газетой.Ru» командиры кораблей Ту-154 по-прежнему склоняются к версии, что причиной катастрофы стала задняя центровка самолета.

К версии возникновения перед самолетом каких-либо препятствий, летчики относятся очень скептически.

Нарушение центровки самолета, могло произойти в том числе из-за неправильного распределения пассажиров в салоне. Как объяснял один из специалистов, возможно, что в Чкаловске всех пассажиров разместили ближе к носу самолета, а уже в Адлере они расселись по своему желанию, нарушив центровку, а борттехник не стал их будить и пересаживать ближе к носу.

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Этого могло быть вполне достаточно для создания задней центровки самолета и катастрофических последствий.

Один из пилотов, имеющий большой налет на Ту-154, считает, что по мере увеличения угла атаки командир корабля попытался педалями парировать эту ситуацию и удержать самолет в горизонтальном режиме полета. Хотя крен лайнера задается штурвалом, а педалями меняют только направление полета, вполне возможно, что пилот мог попытаться с помощью маневра набрать несколько недостающих метров высоты и вернуть самолет в штатный режим.

Другой летчик согласился с мнением комиссии, что педали на таком тяжелом самолете при взлете не используются. «Продольную устойчивость удерживают штурвалом, а не педалями», — категорично пояснил «Газете.Ru» пилот.

При этом он напомнил, что в Адлере для взлета и посадки лайнеры используют один и тот же курс: через некоторое время после взлета командиру надо отвернуть вправо, чтобы предоставить самолетам, находящемся на глиссаде снижения, возможность совершить посадку в Адлере.

Во время этого маневра командир Ту-154 и мог воспользоваться педалями. По мнению собеседника, обвинять экипаж разбившегося лайнера преждевременно и несправедливо.

Однако ни версия технической неисправности, ни версия внешнего воздействия не нашли подтверждения в ходе расследования. Возможный теракт на борту самолета или его обстрел с земли исключены благодаря результатам экспертизы обломков лайнера, проведенной по поручению следствия.

Официальных выводов о причинах катастрофы государственная комиссия, возглавляемая министром транспорта Максимом Соколовым пока не публиковала.

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