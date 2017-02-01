Упавший на екатеринбурженку дрон «долетел» до полиции

Екатеринбурженка Наталия Тапиша, которая едва не лишилась пальца на премьере фильма «Притяжение» в «Титаник синема», обратилась с заявлением в полицию. Как рассказала пострадавшая «Уралинформбюро», организатор праздника, провайдер «Дом.ру», отказался выплачивать адекватную компенсацию.

«Озвученная сумма покрывает лишь половину медицинских расходов, о которых я уведомила компанию в ходе прошлой встречи. На сегодняшнюю взяла распечатку рекомендаций врача, расчет стоимости лечения и коррекции рубцов — но этот документ даже не посмотрели, ведь окончательную сумму они уже мне назвали», — сообщила она.

Наталия получила травму 25 января 2017 года на мероприятии в рамках премьеры фильма Федора Бондарчука «Притяжение» в ТРЦ «Гринвич». Организаторы проводили конкурсы, а призы доставляли победителям с помощью четырехлопастного дрона. В какой-то момент квадрокоптер начал падать, и Наталия отмахнулась от него рукой. Рана на правой руке оказалась достаточно глубокой.

«Придется учиться держать микрофон на работе (пострадавшая — певица, прим.ред.) левой рукой, потому что на этой останутся шрамы», — сетует екатеринбурженка.