В Башкирии стало известно количество погибших в ДТП из-за плохих дорог

«Неудовлетворительные дорожные условия в регионе стали сопутствующей причиной при 215 ДТП, в которых погибли 25 и травмировались 297 человек.

С начала года в отношении должностных лиц — балансодержателей дорог — составлено 613 протоколов за содержание дорог и выдано 6558 предписаний, — сообщил руководитель ведомства.

Всего с начала 2017 года в Башкортостане произошло 277 аварий, в которых погибли 44 человека. 389 участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести.

«Не всегда автолюбители и пешеходы учитывали дорожные и метеорологические условия. Зная, какие опасности таит в себе проезжая часть в зимний период, очень важно быть предусмотрительным. Тем не менее, это не всегда практикуется», — отметил Динар Гильмутдинов и призвал автомобилистов и пешеходов быть предельно аккуратными на зимней дороге.