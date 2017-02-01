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08:59 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии стало известно количество погибших в ДТП из-за плохих дорог

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане стало известно количество погибших в ДТП в том числе из-за плохих дорог. Итоги за январь подвел главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в Instagram.

«Неудовлетворительные дорожные условия в регионе стали сопутствующей причиной при 215 ДТП, в которых погибли 25 и травмировались 297 человек.

С начала года в отношении должностных лиц — балансодержателей дорог — составлено 613 протоколов за содержание дорог и выдано 6558 предписаний, — сообщил руководитель ведомства.

Всего с начала 2017 года в Башкортостане произошло 277 аварий, в которых погибли 44 человека. 389 участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести.

«Не всегда автолюбители и пешеходы учитывали дорожные и метеорологические условия. Зная, какие опасности таит в себе проезжая часть в зимний период, очень важно быть предусмотрительным. Тем не менее, это не всегда практикуется», — отметил Динар Гильмутдинов и призвал автомобилистов и пешеходов быть предельно аккуратными на зимней дороге.

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