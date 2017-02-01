Полицейские «накрыли» подпольное казино в одном из районов Хабаровска
Правоохранители изъяли у организаторов фишки, игровые автоматы и травматический пистолет.
Правоохранители изъяли у организаторов фишки, игровые автоматы и травматический пистолет.
Полицейские пресекли деятельность нелегального казино в Индустриальном районе Хабаровска. Вместе со следователями они явились в игровой зал в поздним вечером, когда в казино находились посетители, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
«Во время спецоперации в помещении находились 11 человек, все они допрошены. Следствием изъяты 26 игровых автомата, три покерных стола, фишки, карты, а также травматический пистолет, спрятанный в тайнике», — говорится в сообщении следкома.
Владельцами незаконного игрового бизнеса, по версии следствия, были трое хабаровчан. В декабре прошлого года они арендовали помещение, где и разместили купленное игровое оборудование.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр, ведется расследование.