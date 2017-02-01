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10:12 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Под Енисейском водитель снегохода впал в кому после ДТП

Очевидцы утверждают, что мужчину избили после аварии.

В поселке Подтесово Енисейского района снегоход «Буран» столкнулся с иномаркой Toyota. После аварии, которая произошла еще 27 января, водитель снегохода впал в кому. Его состояние оценивается как тяжелое. Об этом в социальных сетях написали родственники пострадавшего.

В ГИБДД рассказали, что авария произошла около часа ночи. Предварительно установлено, что водитель «Бурана» не уступил дорогу и на скорости столкнулся с автомобилем. В результате происшествия пострадали водитель и пассажир снегохода.

Отмечается, что на водителя Toyota завели административное дело за употребление спиртных напитков после ДТП. Примечательно, что предполагаемый виновник аварии не имел категории, необходимой для управления снегоходом.

В социальных сетях знакомые и родственники пострадавшего водителя написали, что сразу после аварии автомобилист попытался избить молодого водителя.

«Буран» столкнулся с машиной и разбился, водитель выскочил из машины и стал «запинывать» второго участника аварии, который был уже без сознания, — рассказывают очевидцы.

В полиции комментировать инцидент местным журналистам отказались. Другие обстоятельства аварии пока выясняются.

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