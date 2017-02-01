В Реже трое школьников помогли найти сбившего пенсионерку водителя

Трое пятиклассников школы № 1 в Реже помогли сотрудникам ГИБДД отыскать водителя, который сбил пенсионерку на парковке возле магазина по улице Советской, сообщили 1 февраля «АиФ-Урал» в ГИБДД по Свердловской области.

Водитель за рулем автомобиля сбил женщину, когда двигался задним ходом. После этого он скрылся с места ДТП. Женщину с травмами доставили с местную больницу. Пенсионерка не запомнила номер машину, но смогла указать цвет.

На помощь сотрудникам ГИБДД пришли школьники. В момент ДТП они находились поблизости и сообщили цифровую часть и одну букву государственного номера автомобиля, а также цвет транспортного средства.

Водителем оказался житель 28-летний житель Режа. Инспекторам он пояснил, что не заметил женщину. После ДТП он вышел из машину, спросил пенсионерку о самочувствии, после чего уехал по своим делам.

По факту ДТП будет проведено дознание. В ближайшее время учащиеся 5 «а» класса Степан Захаров, Лиза Гладких и Маша Клевакина будут награждены благодарственными письмами и подарками от Госавтоинспекции.