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09:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская область заняла 2 место в ЦФО по числу фальшивых банкнот

Половину фальшивок, обнаруженных в Воронежской области с октября по декабрь, составили банкноты в 5 тыс. рублей.

Воронежская область стала одним из лидеров ЦФО по числу выявленных фальшивых купюр в 4 квартале 2016 года — второе место после Московской она разделила с Тверской областью, сообщила пресс-служба регионального отделения ГУ Банка России по ЦФО во вторник, 31 января. В обоих регионах за квартал нашли по 162 подделки.

Половину фальшивок, обнаруженных в Воронежской области с октября по декабрь, составили банкноты в 5 тыс. рублей (81 штука), еще 43% (69 штук) — тысячные купюры. Именно их чаще всего подделывали во всех регионах ЦФО. Банкноты номиналом 500 и 100 рублей подделали пять и шесть раз соответственно, пятирублевую монету — один. В четвертом квартале в регионе также нашли фальшивую купюру в 100 долларов США.

Всего в ЦФО за квартал нашли 8,1 тыс. поддельных денежных знаков. Число фальшивых пятитысячных купюр по сравнению с третьим кварталом выросло на 93 штуки (до 4,48 тыс.), тысячных — уменьшилось на 23 (до 3,5 тыс.). Реже стали подделывать банкноты по 500 рублей — если в третьем квартале нашли 130 фальшивок, то в четвертом — 93. Денежные знаки иностранных государств подделали более 1,3 тыс. раз. В ЦФО подделки чаще всего выявляли в ноябре 2016 года (779). В основном подделывали доллары США (1,3 тыс. подделок за квартал), реже — евро (25), в единичных случаях — юань и фунт стерлингов.

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