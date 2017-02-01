Четверо павлодарских школьниц упали в обморок во время уроков
Но на момент поступления состояние троих девочек, нормализовалось. Четвертая школьница жаловалась на головные боли.
Но на момент поступления состояние троих девочек, нормализовалось. Четвертая школьница жаловалась на головные боли.
Шестиклассницы с уроков попали в больницу в Павлодарской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Управление здравоохранения Павлодарской области.
Инцидент произошел в школе села Парамоновка Павлодарской области. Четыре школьницы упали в обморок во время учебных занятий. Как рассказали в региональном управлении здравоохранения, девочки были доставлены в Аксускую городскую больницу Павлодарской области.
«Со слов школьниц они упали в обморок в школе. Отчего они не знают. Но на момент поступления состояние троих девочек, нормализовалось. Четвертая школьница жаловалась на головные боли. После осмотра у нее выявили гнойную ангину и госпитализировали в инфекционное отделение. Остальных после осмотра, отпустили домой», — сообщили в управлении здравоохранения Павлодарской области.
По информации медиков, у школьниц были взяты все необходимые анализы.
«Никаких отклонений, осложнений не выявлено. Троих школьниц сегодня утром выписали», — отметили в
Между тем в отделе образования Аксу, сообщили, что дети в обморок не падали.
«Ученицы из разных шестых классов второй смены почувствовали недомогание. Жаловались на головные боли, медики их осмотрели и отправили в больницу. Врачи установили пониженный гемоглобин, сосудистую дистонию. Их положили в общее отделение, накормили и наутро отпустили домой, за исключением одной девочки. Я сам был в этой школе и со всей ответственностью заявляю, что никто в обморок не падал», — прокомментировал руководитель отдела образования Аксу Павлодарской области Кайрат Смагулов.