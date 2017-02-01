Четверо павлодарских школьниц упали в обморок во время уроков

Шестиклассницы с уроков попали в больницу в Павлодарской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Управление здравоохранения Павлодарской области.

Инцидент произошел в школе села Парамоновка Павлодарской области. Четыре школьницы упали в обморок во время учебных занятий. Как рассказали в региональном управлении здравоохранения, девочки были доставлены в Аксускую городскую больницу Павлодарской области.

«Со слов школьниц они упали в обморок в школе. Отчего они не знают. Но на момент поступления состояние троих девочек, нормализовалось. Четвертая школьница жаловалась на головные боли. После осмотра у нее выявили гнойную ангину и госпитализировали в инфекционное отделение. Остальных после осмотра, отпустили домой», — сообщили в управлении здравоохранения Павлодарской области.

По информации медиков, у школьниц были взяты все необходимые анализы.

«Никаких отклонений, осложнений не выявлено. Троих школьниц сегодня утром выписали», — отметили в пресс-службе управления здравоохранения.

Между тем в отделе образования Аксу, сообщили, что дети в обморок не падали.

«Ученицы из разных шестых классов второй смены почувствовали недомогание. Жаловались на головные боли, медики их осмотрели и отправили в больницу. Врачи установили пониженный гемоглобин, сосудистую дистонию. Их положили в общее отделение, накормили и наутро отпустили домой, за исключением одной девочки. Я сам был в этой школе и со всей ответственностью заявляю, что никто в обморок не падал», — прокомментировал руководитель отдела образования Аксу Павлодарской области Кайрат Смагулов.