Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Ученые научились стирать плохие воспоминания
Украинская сторона назвала фейком сообщения о боях в Коминтерново
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Хелен Миррен поделилась снимком без макияжа
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
"Это может вызвать панику": ДНР про реальные потери ВСУ - СМИ
Секретарь Порошенко про Авдеевку: Почти катастрофа
Хелен Миррен поделилась снимком без макияжа
Дэвид и Виктория Бекхэм сыграли повторную свадьбу
Разговор с Путиным стал для Трампа важнее звонка Меркель – Bild
Секретарь Порошенко про Авдеевку: Почти катастрофа
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
9NASA показало посадку зонда на Титан
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
10:37 (мск), источник: Губерния онлайн

Мать и дочь оказались в больнице после ДТП в Хабаровске

Родственниц доставили в стационар для подтверждения диагноза.

Источник: Губерния онлайн

Во вторник вечером две автолюбительницы не смогли разъехаться на перекрестке, сообщает портал «Губерния». Хабаровчанка, спровоцировавшая столкновение, ехала на своей «Тойоте Сиенте» по Амурскому бульвару в направлении реки. Женщина только что отвезла на железнодорожный вокзал знакомых и вместе с дочерью возвращалась домой. Улицу Волочаевскую — главную дорогу — она собиралась проехать поперек. Хабаровчанка посмотрела по сторонам, но приближающуюся «Тойоту Короллу» не увидела.

После столкновения иномарок помощь потребовалась водителю и пассажирке «Сиенты». Врачи забрали в больницу для диагностики и мать, и дочь. У обеих подозревали сотрясение мозга.

Водитель «Сиенты» явно проигнорировала дорожный знак, который обязывал ее остановиться перед Волочаевской — вне зависимости от того, едет по ней кто-то или нет. Восстанавливать «Короллу» виновнице столкновения придется за свой счет: срок действия ее полиса ОСАГО истек пять дней назад.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Итоги голосования за лучшего игрока «СКА-Нефтяника» подвели в Хабаровске
Россияне с 1 февраля получили право на «дальневосточный гектар»
Что изменится в жизни россиян в феврале
Представителям Белого дома запретили выступать на CNN
Число выезжающих за границу россиян за год сократилось вдвое
Бывшая сотрудница компании Трампа рассказала о его нарциссизме
Специалисты озвучили новые обстоятельства крушения Ту-154 в Сочи
Американский ракетный крейсер сел на мель у берегов Японии
Спорт
С китайским оттенком: в Европе закрылось трансферное окно Главные новости в сфере переходов, как это ни странно, связаны с китайскими клубами, проявившими невероятную активность на европейском рынке
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
На рынке жилья прошла волна банкротств
Сбербанк облегчил сделки на первичном рынке жилья
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Должников по алиментам лишат единственного жилья
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь