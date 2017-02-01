Мать и дочь оказались в больнице после ДТП в Хабаровске

Во вторник вечером две автолюбительницы не смогли разъехаться на перекрестке, сообщает портал «Губерния». Хабаровчанка, спровоцировавшая столкновение, ехала на своей «Тойоте Сиенте» по Амурскому бульвару в направлении реки. Женщина только что отвезла на железнодорожный вокзал знакомых и вместе с дочерью возвращалась домой. Улицу Волочаевскую — главную дорогу — она собиралась проехать поперек. Хабаровчанка посмотрела по сторонам, но приближающуюся «Тойоту Короллу» не увидела.

После столкновения иномарок помощь потребовалась водителю и пассажирке «Сиенты». Врачи забрали в больницу для диагностики и мать, и дочь. У обеих подозревали сотрясение мозга.