В Омске локализован пожар в цехе пиломатериалов
Площадь пожара составляла 300 квадратных метров.
Площадь пожара составляла 300 квадратных метров.
В Омске сотрудники МЧС РФ локализовали пожал на предприятии по производству пиломатериалов, сообщает региональный главк МЧС.
Сообщение о пожаре поступило около 7 утра по местному времени (4:00 мск), огонь стремительно распространялся по одноэтажному зданию цеха по производству пиломатериалов.
Площадь пожара составляла 300 квадратных метров. К 8:55 по местному времени (5:55 мск) огонь был локализован.
На месте происшествия работают 55 человек личного состава, задействовано 14 единиц спецтехники.