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09:21 (мск), источник: ИА REGNUM

В Омске локализован пожар в цехе пиломатериалов

Площадь пожара составляла 300 квадратных метров.

В Омске сотрудники МЧС РФ локализовали пожал на предприятии по производству пиломатериалов, сообщает региональный главк МЧС.

Сообщение о пожаре поступило около 7 утра по местному времени (4:00 мск), огонь стремительно распространялся по одноэтажному зданию цеха по производству пиломатериалов.

Площадь пожара составляла 300 квадратных метров. К 8:55 по местному времени (5:55 мск) огонь был локализован.

На месте происшествия работают 55 человек личного состава, задействовано 14 единиц спецтехники.

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