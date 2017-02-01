В Краснодаре силовики задержали подозреваемых в телефонном мошенничестве
По версии следствия, подозреваемые причастны к совершению хищений денежных средств с банковских карт у семи граждан из разных регионов России.
По версии следствия, подозреваемые причастны к совершению хищений денежных средств с банковских карт у семи граждан из разных регионов России.
Кубанским полицейским поступила информация от жителей других регионов России, что в городе Краснодаре могут находиться мошенники, похитившие у них обманным путем деньги, сообщает
По словам потерпевших, злоумышленники действовали по одной схеме: рассылали
Силовиками были задержаны ранее судимые за мошенничество краснодарцы, их возраст 31 и 33 года.
Установлено, что в отношении задержанных правоохранительными органами республики Марий Эл ранее возбуждены уголовные дела по шести фактам мошенничества.
Сейчас задержанные помещены в изолятор временного содержания.