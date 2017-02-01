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13:10 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре силовики задержали подозреваемых в телефонном мошенничестве

По версии следствия, подозреваемые причастны к совершению хищений денежных средств с банковских карт у семи граждан из разных регионов России.

Кубанским полицейским поступила информация от жителей других регионов России, что в городе Краснодаре могут находиться мошенники, похитившие у них обманным путем деньги, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По словам потерпевших, злоумышленники действовали по одной схеме: рассылали SMS-сообщения с информацией о том, что их банковские карты якобы заблокированы. При этом в сообщении в строке «Отправитель» отражался номер телефона, указывающий на принадлежность к Банку России. Когда получатель сообщения перезванивал по указанному номеру, мошенники, представляясь работниками финансового учреждения, пытались выяснить у него данные карты, включая PIN-код, либо предлагали адресату предпринять некоторые действия с использованием банкомата для вымышленной разблокировки карты.

Силовиками были задержаны ранее судимые за мошенничество краснодарцы, их возраст 31 и 33 года.

Установлено, что в отношении задержанных правоохранительными органами республики Марий Эл ранее возбуждены уголовные дела по шести фактам мошенничества.

Сейчас задержанные помещены в изолятор временного содержания.

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