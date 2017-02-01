Стало известно состояние пострадавших в смертельном ДТП медиков в Казани

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ», Эмма Ситдикова). Стало известно состояние медиков, которые пострадали в смертельной аварии с участием «Лады» 14-й модели и скорой помощи, которая возвращалась с вызова на подстанцию.

Как сообщила ИА «Татар-информ» заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Казани Марина Воронцова, у 34-летнего мужчины-фельдшера диагностировали черепно-мозговую травму, у его 38-летней коллеги — открытый перелом предплечья.

Пострадавших медиков госпитализировали в городскую больницу № 7. Женщину-фельдшера уже прооперировали, а мужчина находится под наблюдением врачей. Также в аварии пострадал водитель «Лады» 14-й модели. Он был доставлен в больницу в состоянии алкогольного опьянения с черепно-мозговой травмой.

Машина скорой помощи получила серьезные повреждения. Производится оценка материального ущерба.

Напомним, смертельная авария случилась накануне в 10 часов вечера на улице Боевой возле дома № 127. Нетрезвый 24-летний водитель «Лады», совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной скорой помощи. В результате происшествия погиб 25-летний пассажир легкового автомобиля.