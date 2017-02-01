Стало известно состояние пострадавших в смертельном ДТП медиков в Казани
Нетрезвый водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и врезался в машину скорой помощи.
Нетрезвый водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и врезался в машину скорой помощи.
(Казань, 1 февраля, «Татар-информ», Эмма Ситдикова). Стало известно состояние медиков, которые пострадали в смертельной аварии с участием «Лады» 14-й модели и скорой помощи, которая возвращалась с вызова на подстанцию.
Как сообщила ИА «Татар-информ» заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Казани Марина Воронцова, у 34-летнего
Пострадавших медиков госпитализировали в городскую больницу № 7.
Машина скорой помощи получила серьезные повреждения. Производится оценка материального ущерба.
Напомним, смертельная авария случилась накануне в 10 часов вечера на улице Боевой возле дома № 127. Нетрезвый 24-летний водитель «Лады», совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной скорой помощи. В результате происшествия погиб 25-летний пассажир легкового автомобиля.