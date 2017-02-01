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13:39 (мск), источник: Югополис

Сочинский коммерсант оштрафован на 1 млн рублей за торговлю справками

В Сочи бывший директор организации признан виновным в коммерческом подкупе и покушении на мошенничество.

Источник: Югополис

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, приговор вынесен бывшему директору унитарной некоммерческой организации — частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Акватория» Александру Гришину.

Следствием и судом установлено, что в указанном учреждении граждане проходят обучение, после чего сдают экзамены на право управления маломерными судами. 20 июля 2016 года Гришин, находясь в служебном кабинете, получил от трех учащихся, фактически не проходивших обучение, 66 тысяч рублей за предоставление справок о месячном прохождении ими обучения.

Кроме того, от одного из них он также получил 30 тысяч рублей для якобы передачи сотруднику Сочинского отделения государственной инспекции по маломерным судам за успешную сдачу экзамена.

Приговором суда Гришину назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона 50 тысяч рублей.

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