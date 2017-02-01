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10:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Александр Трубников досрочно освободился из воронежской колонии из-за болезни

Ленинский райсуд приговорил Александра Трубникова к 7,5 годам строгого режима за получение взяток в особо крупном размере.

Источник: РИА "Воронеж"

Бывший главный дорожник Воронежской области Александр Трубников досрочно освободился из колонии в Россоши, сообщил «КоммерсантЪ» в среду, 1 февраля. Экс-чиновник, осужденный за взятку, смог доказать, что из-за четвертой стадии рака не может оставаться в заключении.

Судьбу Трубникова решил Россошанский райсуд. Его решили освободить 16 января, сообщил «КоммерсантЪ» со ссылкой на адвоката чиновника Веру Белкину. Решение вступило в законную силу. Представители колонии и прокурор «не выступали против ходатайства о его освобождении, слишком очевидна ситуация», процитировало издание Веру Белкину. Адвокат добавила, что ее клиент в плохом состоянии: похудел на 40 кг и «крайне подавлен». Врачи из колонии, выступавшие в суде, также попросили отпустить Трубникова. Обжаловать решение суда никто не стал.

Контекст

Ленинский райсуд приговорил Александра Трубникова к 7,5 годам строгого режима за получение взяток в особо крупном размере, из-за тяжелой болезни оставив его на свободе до вступления приговора в силу. Суд взыскал 134 млн рублей, найденных в тазиках и пакетах в доме чиновника, в счет штрафа в 150 млн рублей.

Судья Марина Галаган описала, как Александр Трубников жестко контролировал всех подрядчиков, обслуживающих дороги региона. По ее словам, бизнесмены боялись отказать чиновнику в просьбах, опасаясь остаться без госконтрактов — а значит, и бизнеса. Многие из них стали основными свидетелями по делу, рассказав о вымогательствах.

За три доказанных эпизода крупных взяток Трубникову грозило от 12 до 20 лет тюрьмы. Однако суд, учитывая заслуги чиновника, уволившегося с госслужбы после возбуждения дела, его возраст и состояние здоровья определил ему наказание ниже низшего предела.

Вину Трубников не признал. На каждый из трех преступных эпизодов у экс-главы управления дорог нашлась своя версия. Экс-чиновник рассказал историю о благородстве, поддержке дорожной организации и долге, а не взятке. Трубников обжаловал приговор в облсуде, однако апелляция утвердила приговор первой инстанции.

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