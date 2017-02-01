Нижегородец обвиняется в стрельбе по четырем людям из-за их громких разговоров. Как сообщает СУ СК России по Нижегородской области, следователями завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего нижегородца по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенного из хулиганских побуждений».

Согласно информации, 6 февраля вечером мужчина вместе со своими родственниками отмечал день рождения супруги в квартире в п. Новосмолинский Володарского района Нижегородской области.

Ночью к дому подошла группа молодых людей, которые громко разговаривали между собой. Из-за этого шума между мужчиной, который в тот момент вышел на балкон, и группой лиц произошла словесная перепалка.

Затем мужчина взял травматический пистолет и произвел выстрелы в упор по двум молодым людям, а также несколько выстрелов по различным частям тела еще нескольким участникам конфликта. В результате его действий сразу четырем потерпевшим были нанесены телесные повреждения различной степени тяжести. Одному из потерпевших было причинено огнестрельное пулевое ранение головы.

Известно, что мужчина свою вину в совершении инкриминируемого деяния не признал. В настоящее время он заключен под домашний арест.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.