Нижегородец обвиняется в стрельбе по четырем людям из-за их громких разговоров
Мужчина свою вину в совершении инкриминируемого деяния не признал. В настоящее время он заключен под домашний арест.
Мужчина свою вину в совершении инкриминируемого деяния не признал. В настоящее время он заключен под домашний арест.
Нижегородец обвиняется в стрельбе по четырем людям
Согласно информации, 6 февраля вечером мужчина вместе со своими родственниками отмечал день рождения супруги в квартире в п. Новосмолинский Володарского района Нижегородской области.
Ночью к дому подошла группа молодых людей, которые громко разговаривали между собой.
Затем мужчина взял травматический пистолет и произвел выстрелы в упор по двум молодым людям, а также несколько выстрелов по различным частям тела еще нескольким участникам конфликта. В результате его действий сразу четырем потерпевшим были нанесены телесные повреждения различной степени тяжести. Одному из потерпевших было причинено огнестрельное пулевое ранение головы.
Известно, что мужчина свою вину в совершении инкриминируемого деяния не признал. В настоящее время он заключен под домашний арест.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.