Сливочное масло, вызывающее нервные расстройства, обнаружено на Урале
В продукции, которая производилась в Челябинской области и продавалась в Свердловской, выявлено значительное превышение массовой доли сорбиновой кислоты.
В продукции, которая производилась в Челябинской области и продавалась в Свердловской, выявлено значительное превышение массовой доли сорбиновой кислоты.
Управление Россельхознадзора по Челябинской области выявило двух производителей сливочного масла, в котором обнаружено значительное превышение содержания массовой доли сорбиновой кислоты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Как следует из сообщения
«В продукции выявлено значительное превышение массовой доли сорбиновой кислоты», — отмечается в сообщении.
Продукция реализовывалась в Свердловской области. Оба изготовителя — из Челябинской. Россельхознадзором ведется расследование.
Сорбиновую кислоту добавляют в десятки различных продуктов питания. Доказано, что консервант Е200 не обладает канцерогенными свойствами, однако у людей с повышенной чувствительностью к кислотам может спровоцировать сильнейшую аллергию, которая проявляется в виде кожной сыпи и отеков. Гораздо более опасным является то, что сорбиновая кислота при попадании в организм человека активно разрушает витамин В12, который участвует во многих важных процессах. Поэтому люди, злоупотребляющие продуктами с высоким содержанием консерванта Е200, нередко страдают нервными расстройствами, говорится в сообщении управления Россельхознадзора.