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10:19 (мск), источник: dostup1.ru

Сливочное масло, вызывающее нервные расстройства, обнаружено на Урале

В продукции, которая производилась в Челябинской области и продавалась в Свердловской, выявлено значительное превышение массовой доли сорбиновой кислоты.

Управление Россельхознадзора по Челябинской области выявило двух производителей сливочного масла, в котором обнаружено значительное превышение содержания массовой доли сорбиновой кислоты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из сообщения пресс-службы ведомства, некачественную молочную продукцию производили ИП Косов (масло сливочное «Башкирское» и «Крестьянское») и ООО «СбытПродсервис» (масло сладко-сливочное несоленое 72,5% жирности).

«В продукции выявлено значительное превышение массовой доли сорбиновой кислоты», — отмечается в сообщении.

Продукция реализовывалась в Свердловской области. Оба изготовителя — из Челябинской. Россельхознадзором ведется расследование.

Сорбиновую кислоту добавляют в десятки различных продуктов питания. Доказано, что консервант Е200 не обладает канцерогенными свойствами, однако у людей с повышенной чувствительностью к кислотам может спровоцировать сильнейшую аллергию, которая проявляется в виде кожной сыпи и отеков. Гораздо более опасным является то, что сорбиновая кислота при попадании в организм человека активно разрушает витамин В12, который участвует во многих важных процессах. Поэтому люди, злоупотребляющие продуктами с высоким содержанием консерванта Е200, нередко страдают нервными расстройствами, говорится в сообщении управления Россельхознадзора.

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