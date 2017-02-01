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10:04 (мск), источник: ИА Башинформ

В МЧС Башкирии напомнили о самых громких трагедиях, случившихся из-за неправильной эксплуатации газового оборудования

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Главном управлении МЧС России по Башкортостану напомнили о самых громких трагедиях, случившихся из-за неправильной эксплуатации газового оборудования и его неквалифицированного ремонта. Об этих происшествиях рассказал начальник ведомства Марат Латыпов.

«В памяти жителей республики до сих пор остаются трагические события, произошедшие в 2011 году, когда в результате нарушения эксплуатации газовых баллонов при проведении строительных работ произошел взрыв, а затем пожар в торговом центре “Европа” в Уфе. Площадь горения составила более трех тысяч квадратных метров. В огне погибли два человека. Кроме того, в городские больницы обратились более десятка человек с различными травмами и ожогами», — напомнил о происшествии руководитель ведомства.

В 2010 году из-за нарушения правил эксплуатации бытовых газовых устройств в Ишимбае произошел взрыв и пожар. Погибли два человека, из них один ребенок. Пять человек были травмированы.

В 2012 году в поселке Приютово Белебеевского района из-за взрыва газовоздушной смеси обрушились перекрытия в двухэтажном 16-квартирном жилом кирпичном доме. На месте происшествия найдены тела пятерых погибших, в том числе двухлетнего ребенка. С травмами в больницу увезли троих человек. Оказалось, что в одной из квартир производился монтаж натяжных потолков с использованием газового оборудования.

В 2014 году причиной взрыва в жилом пятиэтажном доме в Янауле стал баллон с газом. Погибли шесть человек, в том числе двое детей. Пять горожан получили травмы.

30 января 2017 года в Белорецке также в результате взрыва газовоздушной смеси при проведении строительных работ в пятиэтажном кирпичном доме были выбиты окна лоджии трехкомнатной квартиры. Один человек погиб, двое получили травмы.

«Причиной образования взрывоопасных смесей в основном является утечка газа из систем газоснабжения и отдельных ее элементов: из-за неплотного закрытия арматуры, износа сальниковых уплотнений, разрывов швов газопроводов, корпусов газобаллонного оборудования, негерметичных резьбовых соединений, — заметил Марат Латыпов. — Взрывы опасных смесей приводят к трагическим последствиям, связанным с травматизмом и гибелью людей из-за воздействия ударной волны и повышенной температуры в зоне взрыва, а также нанесению значительных разрушений зданиям и сооружениям, повреждению систем противопожарной защиты».

Подробная информация о безопасном использовании бытового газа размещена на сайте ГУ МЧС России по РБ.

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