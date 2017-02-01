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15:54 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Пассажирка пострадала при столкновении автобуса и легковушки в Волжском в Волгоградской области

Авария, в которой пострадала пассажирка автобуса, произошла 31 января в городе-спутнике Волжском. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В 09:15 38-летняя женщина на машине Lada Kalina ехала по улице Энгельса в сторону Машиностроителей. Напротив дома № 47 при повороте налево на зеленый сигнал светофора она не уступила дорогу автобусу «Волжанин-6670». Легковушка врезалась в него.

В результате столкновения 59-летняя пассажирка автобуса упала. Ее с травмами доставили в больницу.

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