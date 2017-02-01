Американский ракетный крейсер сел на мель у берегов Японии
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американский ракетный крейсер Antietam сел на мель в Токийском заливе вблизи японского города Йокосука, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВМС США.
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американский ракетный крейсер Antietam сел на мель в Токийском заливе вблизи японского города Йокосука, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВМС США.
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Отмечается, что крейсер буксирами доставили в порт Йокосука. Никто из членов экипажа не пострадал.
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