Работница симферопольской аптеки наказана за сбыт наркотиков

Так, Киевский районный суд г. Симферополя вынес приговор в отношении 26-летней местной жительницы. На основании представленных прокуратурой доказательств она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере).

Установлено, что осужденная, работая в аптеке, реализовывала без рецепта анальгетический опиоидный препарат, внесенный в список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен.

Виновной назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права в течение 10 лет занимать должности, связанные с оптовой и розничной торговлей, применением, производством и переработкой препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества.