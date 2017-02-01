Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Завтрак оказался полезным для сердца и сосудов
Умерла актриса, боровшаяся с болезнью 4 года
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Сексуальный танец закончился для девушки больницей (видео)
В Подмосковье юноша умер после неверного диагноза
"Это может вызвать панику": ДНР про реальные потери ВСУ - СМИ
Секретарь Порошенко про Авдеевку: Почти катастрофа
Питт вывез вещи Джоли из их дома в Лос-Анджелесе
Пара делает совместные снимки, находясь в разных уголках планеты
Разговор с Путиным стал для Трампа важнее звонка Меркель – Bild
Секретарь Порошенко про Авдеевку: Почти катастрофа
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
9NASA показало посадку зонда на Титан
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
10:15 (мск), источник: Крым Press

Работница симферопольской аптеки наказана за сбыт наркотиков

Работница симферопольской аптеки, распространявшая наркотики, получила «солидный» тюремный срок — 10 лет.

Так, Киевский районный суд г. Симферополя вынес приговор в отношении 26-летней местной жительницы. На основании представленных прокуратурой доказательств она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере).

Установлено, что осужденная, работая в аптеке, реализовывала без рецепта анальгетический опиоидный препарат, внесенный в список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен.

Виновной назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права в течение 10 лет занимать должности, связанные с оптовой и розничной торговлей, применением, производством и переработкой препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Американские политики всерьез заговорили о Крыме
Россияне с 1 февраля получили право на «дальневосточный гектар»
Что изменится в жизни россиян в феврале
Представителям Белого дома запретили выступать на CNN
Число выезжающих за границу россиян за год сократилось вдвое
Бывшая сотрудница компании Трампа рассказала о его нарциссизме
Специалисты озвучили новые обстоятельства крушения Ту-154 в Сочи
Американский ракетный крейсер сел на мель у берегов Японии
Спорт
С китайским оттенком: в Европе закрылось трансферное окно Главные новости в сфере переходов, как это ни странно, связаны с китайскими клубами, проявившими невероятную активность на европейском рынке
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
На рынке жилья прошла волна банкротств
Сбербанк облегчил сделки на первичном рынке жилья
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Должников по алиментам лишат единственного жилья
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь