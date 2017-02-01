В Самаре станцию метро Юнгородок перекрывали из-за банки с краской

Во вторник, 31 января, примерно в 18:00 в полицию Самары поступило сообщение об обнаружении на станции метро Юнгородок подозрительного пакета, пишет 63.ru.

Станцию перекрыли на два часа, ее территорию обследовали сотрудники спецслужб. Ничего опасного они не нашли. В пакете, который привлек внимание пассажиров, находились банки с краской и другими принадлежностями для ремонта.