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10:16 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Черкасской области избили настоятеля храма УПЦ

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, провокаторы избили настоятеля Михайло-Архангельского храма. Протоиерей попал в районную больницу с сотрясением мозга и многочисленными телесными повреждениями.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Настоятеля храма УПЦ МП избили в Черкасской области, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«На Черкащине произошло жестокое избиение священника Украинской Православной Церкви тремя лицами, которые называют себя священнослужителями УАПЦ. В результате нападения благочинный Катеринопольского округа, настоятель местного Михайло-Архангельского храма протоиерей Виктор Криванич попал в районную больницу с сотрясением мозга и многочисленными телесными повреждениями», — говорится в сообщении.

Местные православные обратились к властям с призывом защитить их от подобных инцидентов и постоянных угроз.

Ранее неизвестные пытались поджечь храм УПЦ МП в Киеве, забросав его «коктейлями Молотова».

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