В Черкасской области избили настоятеля храма УПЦ
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КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Настоятеля храма УПЦ МП избили в Черкасской области, сообщает
«На Черкащине произошло жестокое избиение священника Украинской Православной Церкви тремя лицами, которые называют себя священнослужителями УАПЦ. В результате нападения благочинный Катеринопольского округа, настоятель местного
Местные православные обратились к властям с призывом защитить их от подобных инцидентов и постоянных угроз.
Ранее неизвестные пытались поджечь храм УПЦ МП в Киеве, забросав его «коктейлями Молотова».