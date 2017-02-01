В Черкасской области избили настоятеля храма УПЦ

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Настоятеля храма УПЦ МП избили в Черкасской области, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«На Черкащине произошло жестокое избиение священника Украинской Православной Церкви тремя лицами, которые называют себя священнослужителями УАПЦ. В результате нападения благочинный Катеринопольского округа, настоятель местного Михайло-Архангельского храма протоиерей Виктор Криванич попал в районную больницу с сотрясением мозга и многочисленными телесными повреждениями», — говорится в сообщении.

Местные православные обратились к властям с призывом защитить их от подобных инцидентов и постоянных угроз.

Ранее неизвестные пытались поджечь храм УПЦ МП в Киеве, забросав его «коктейлями Молотова».