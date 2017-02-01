Мошенница из Пермского края украла 1 млн рублей с банковских карт

Жительница Краснокамска украла с банковских карт около 1 миллиона рублей.

40-летняя женщина с 2012 по 2014 годы похищала деньги с помощью услуги «Мобильный банк», подключенной к сим-картам.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, жертвами мошенницы стали жители Пермского и Краснодарского края, Челябинской и Тюменской областей, республик Хакасия, Удмуртия и Татарстан. Общий ущерб составил 955 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело направлено в суд.