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10:36 (мск), источник: Новости Перми

Житель Пашии оштрафован за распространение откровенных фото бывшей жены

43-летний мужчина признан виновным в совершении преступления по статье «Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия».

Следствием и судом установлено, что в июне 2016 года мужчина сфотографировал бывшую жену в обнаженном виде. Затем, чтобы очернить ее, он без ведома и согласия женщины начал демонстрировать октровенные фотографии посторонним людям. Также он направлял эти снимки на электронные адреса общих знакомых.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей в доход государства. Также ему предстоит выплатить бывшей супруге компенсацию морального вреда в сумме 60 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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