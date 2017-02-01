Житель Пашии оштрафован за распространение откровенных фото бывшей жены

Следствием и судом установлено, что в июне 2016 года мужчина сфотографировал бывшую жену в обнаженном виде. Затем, чтобы очернить ее, он без ведома и согласия женщины начал демонстрировать октровенные фотографии посторонним людям. Также он направлял эти снимки на электронные адреса общих знакомых.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей в доход государства. Также ему предстоит выплатить бывшей супруге компенсацию морального вреда в сумме 60 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.