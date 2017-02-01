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10:30 (мск), источник: СуперОмск

Омич взял в заложницы 13-летнюю девочку, требуя героина

Сегодня, 1 февраля, около 10:00 мужчина взял в заложницы 13-летнюю девочку, требуя в обмен дозу героина.

По предварительной информации, неизвестный зашел в частный дом на улице 11-я Северная, в котором находились подросток с бабушкой — бабушке удалось выбежать на улицу, а девочка попала в руки злоумышленника с ножом. Вскоре девочка позвонила на пульт 02, сообщив в случившемся — на заднем фоне дежурный оператор полиции услышала требования захватчика о наркотиках.

Вскоре на место прибыли полицейские и бойцы Росгвардии, обезвредили злоумышленника и освободили заложницу. Девочка в результате не пострадала, а захватчиком оказался 41-летний житель Омской области, неоднократно судимый за имущественные преступления, сообщают пресс-служба омских полиции и Следкома.

Захватчика доставили в отдел полиции, продолжается осмотр места происшествия и прочие следственные действия. По факту захвата заложника с применением оружия возбуждено уголовное дело, санкции п."г ч.2 ст. 206 УК РФ предполагают наказание от 6 до 15 лет лишения свободы.

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