Суд оправдал участников потасовки в уфимском заводе автомасел

На финальное слушание обвиняемые пришли не под конвоем, у них была подписка о невыезде, и в хорошем настроении. После вердикта все они отправились домой, а не в колонию.

Речь идет о массовой драке, которую одна из сторон сняла на камеру мобильного телефона. Произошла она после того, как на завод прибыла группа новых управленцев. Они забаррикадировались в офисе.

Старая команда попыталась штурмом взять помещение. Действие похожее на беспорядки продолжалось вплоть до прибытия отряда быстрого реагирования. Потасовку устроили после хозяйственного конфликта. Ко всем участникам суд был благосклонен.

Правда, прежнего директора завода, чья охрана брала офис штурмом, признали виновным в покушении на мошенничество, но назначили условный срок.

Стороны конфликта заочно обменялись взаимными обвинениями и удалились.