На трассе под Волгоградом перевернулся «КамАЗ» с нефтью
«КамАЗ» с нефтью перевернулся на трассе «Волгоград — Элиста» в Светлоярском районе Волгоградской области.
«КамАЗ» с нефтью перевернулся на трассе «Волгоград — Элиста» в Светлоярском районе Волгоградской области.
ДТП произошло около 2.45 во вторник, 31 января.
«На 82 километре трассы 46-летний водитель, направлявшийся в сторону города Элиста, не справился с управлением и выехал на правую обочину, в результате чего совершил опрокидывание в кювет», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Пострадавший был доставлен в больницу с травмами. Подробности ДТП устанавливаются. Возгорания нефтепродуктов, по предварительным данным, не произошло.