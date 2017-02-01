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10:50 (мск), источник: АиФ Волгоград

На трассе под Волгоградом перевернулся «КамАЗ» с нефтью

«КамАЗ» с нефтью перевернулся на трассе «Волгоград — Элиста» в Светлоярском районе Волгоградской области.

ДТП произошло около 2.45 во вторник, 31 января.

«На 82 километре трассы 46-летний водитель, направлявшийся в сторону города Элиста, не справился с управлением и выехал на правую обочину, в результате чего совершил опрокидывание в кювет», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Пострадавший был доставлен в больницу с травмами. Подробности ДТП устанавливаются. Возгорания нефтепродуктов, по предварительным данным, не произошло.

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