На трассе под Волгоградом перевернулся «КамАЗ» с нефтью

ДТП произошло около 2.45 во вторник, 31 января.

«На 82 километре трассы 46-летний водитель, направлявшийся в сторону города Элиста, не справился с управлением и выехал на правую обочину, в результате чего совершил опрокидывание в кювет», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Пострадавший был доставлен в больницу с травмами. Подробности ДТП устанавливаются. Возгорания нефтепродуктов, по предварительным данным, не произошло.