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13:18 (мск), источник: ИА Татар-информ

Экс-телеведущий Рамиль Ибрагимов выступил в суде с последним словом

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Экс-телеведущий Рамиль Ибрагимов выступил в суде с последним словом.

Источник: ИА Татар-информ

Он сказал, что ему нечего добавить к словам, сказанным накануне, но он очень надеется на справедливый суд.

Напомним, ранее в суде состоялись прения по уголовному делу по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма».

Уголовное дело в отношении 35-летнего Рамиля Ибрагимова было возбуждено после того, как он опубликовал пост в Инстаграме, в котором поддержал стрельбу в гей-клубе в Орландо летом 2016 года. Позже он удалил со свой страницы сообщение, но возмущённые пользователи успели сделать скриншоты и распространили их в социальных сетях. Информация попала в СМИ и вызвала общественный резонанс.

Выступая в прениях, государственный обвинитель попросил у суда три года колонии-поселения для Ибрагимова.

Адвокат подсудимого признал, что Ибрагимов поступил не этично и цинично и попросил назначить ему наказание в виде штрафа.

Выслушав последнее слово подсудимого, суд удалился в совещательную комнату.

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