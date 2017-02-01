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10:52 (мск), источник: БЕЛТА

В Витебске директор турагентства обманом присваивала деньги

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении директора одного из турагентств Витебска. Информацию об этом предоставили в УСК по Витебской области.

Источник: Reuters

Известно, что 51-летняя женщина обманом присвоила себе деньги пятнадцати витебчан в общей сумме 11 тыс. евро, $193 тыс. Она брала деньги взаймы на развитие бизнеса, однако возвращать их изначально не собиралась. Махинации она проводила с декабря 2007 года по август 2016 года.

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Пользуясь своей должностью директора турагентства, она под предлогом оказания туруслуг завладела деньгами 43 граждан и одной организации. За время своей преступной деятельности жительница Витебска завладела денежными средствами на сумму, превышающую Br235,9 тыс.

Женщину обвинили по ч.1 ст. 14, ч.4 ст. 209, ч.2 ст. 210, ч.3 ст. 210 УК Беларуси. На данный момент злоумышленница заключена под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Ранее стало известно, что заместитель главбуха одного из предприятий в Бобруйске присвоила себе денежные средства на сумму Вr2,7 тыс. Она внесла в отчет ложные сведения о том, что она якобы сдала деньги в банк, а на деле присвоила их себе. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 210 УК Беларуси.

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