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10:49 (мск), источник: Ipress.ua

На Афоне погиб монах из Украины

Греческие спасатели обнаружили на Святой горе Афон тело замершего в снегу монаха Давида.

Источник: Ipress.ua

Сообщается, что 16 января монах отправился из келии Святого Модеста в монастырь Каракал проведать знакомого. Последним известием от монаха Давида стало SMS-сообщение, что он не может добраться до обители из-за сильного снегопада. После этого связь с ним прервалась, сообщает портал «Русский Афон», передает Интерфакс.

Для поисков с материка прибыла специальная группа греческой полиции и спасателей. Тело погибшего монаха было обнаружено неподалеку от афонского монастыря Филофей. По предварительной информации, во время сильного снегопада он упал с обрыва и замерз в снегу. Расследование продолжается.

Отцу Давиду было 43 года, родом он из Львова, восемь лет был послушником в Почаевской лавре на западе Украины. Около пяти лет назад ушел на Афон, где принял постриг.

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