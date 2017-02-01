Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Минздрав не станет вводить запрет на продажу табака родившимся после 2015 года
«Авдеевка на грани гибели»: бои близ Донецка не утихают
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Экс-возлюбленная Телегина высказалась о его романе с Пелагеей
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
«Вошло много танков»: в ДНР рассказали о прорыве ВСУ на Донбассе
Секретарь Порошенко про Авдеевку: почти катастрофа
Анастасия Шубская поздравила маму с днем рождения
Вера Брежнева опубликовала роскошный снимок со взрослой дочкой
Полпред Путина рассказал о жестком разговоре с Порошенко - СМИ
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
16Femen объявили о распаде движения
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
13:15 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В пожаре в центре Краснодара пострадали двое детей

Утром 1 февраля из горевшего одноэтажного дома по улице Головатого были эвакуированы пять человек. Четверо из них доставлены в больницу.

На данный момент двое детей 2010 года рождения находятся в детской краевой больнице. Пострадавшие мужчина и женщина также доставлены в больницу.

Предварительная причина пожара — самовозгорание электронагревателя, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Напомним, в Краснодаре загорелся одноэтажный частный дом по улице Головатого. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

Пожар потушили к 08.23, всего в тушении принимали участие 19 человек и 6 единиц техники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет. Видео
Похититель девочки в Оренбурге оказался серийным маньяком-педофилом
В желудке девушки нашли 150 живых червей
В Киеве признали попытку наступления украинской армии в Донбассе
Что изменится в жизни россиян в феврале
Новые банкноты 200 и 2000 рублей получили свои символы
Стали известны новые обстоятельства крушения Ту-154 в Сочи
Совет Федерации ратифицировал соглашение по «Турецкому потоку»
Названа самая красивая хоккеистка России
Американский ракетный крейсер сел на мель у берегов Японии
Спорт
Не на Первом месте: почему спорт на ТВ не популярен Разбираемся в ситуации, которая сложилась вокруг спортивных трансляций на российском телевидении
Авто
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов Владелец лимузина ЗИЛ-41047 1988 года выпуска готов предоставить документы, что лимузином пользовалась последняя «первая леди» СССР
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
В Москве и Петербурге появится «умное жилье»
Объявлен мораторий на строительство в центре Петербурга
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Должников по алиментам лишат единственного жилья
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь