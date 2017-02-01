В пожаре в центре Краснодара пострадали двое детей
Утром 1 февраля из горевшего одноэтажного дома по улице Головатого были эвакуированы пять человек. Четверо из них доставлены в больницу.
Утром 1 февраля из горевшего одноэтажного дома по улице Головатого были эвакуированы пять человек. Четверо из них доставлены в больницу.
На данный момент двое детей 2010 года рождения находятся в детской краевой больнице. Пострадавшие мужчина и женщина также доставлены в больницу.
Предварительная причина пожара — самовозгорание электронагревателя, сообщили ГТРК «Кубань» в
Напомним, в Краснодаре загорелся одноэтажный частный дом по улице Головатого. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.
Пожар потушили к 08.23, всего в тушении принимали участие 19 человек и 6 единиц техники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.