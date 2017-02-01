В пожаре в центре Краснодара пострадали двое детей

На данный момент двое детей 2010 года рождения находятся в детской краевой больнице. Пострадавшие мужчина и женщина также доставлены в больницу.

Предварительная причина пожара — самовозгорание электронагревателя, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Напомним, в Краснодаре загорелся одноэтажный частный дом по улице Головатого. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

Пожар потушили к 08.23, всего в тушении принимали участие 19 человек и 6 единиц техники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.