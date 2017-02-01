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11:40 (мск), источник: НИА Самара

Двое самарцев осуждены за угон раритетной «Чайки» Генпрокуратуры

Машину угнали из автосервиса, где она проходила техосмотр.

В Москве суд вынес приговор двум самарским музыкантам, которых признали виновными в угоне раритетного автомобиля «Чайка», числящегося на балансе Генпрокуратуры.

Летом 2016 года машину угнали из автосервиса, где она проходила техосмотр. Примечательную модель с затемненными стеклами заметили полицейские. Люди, ехавшие в машине, требования патрульных об остановке игнорировали, нарушили правила ПДД, по пути разбили два автомобиля. Остановились только после того, как автоинспектор, после предупредительных выстрелов из табельного пистолета, прицелился и попал в колесо.

Прокурор на заседании отметил, что угонщики сели за руль пьяные. Для обвиняемых просили наказания в виде лишения свободы на 4 и 5 лет. В итоге один самарец получил реальный срок — 3,5 года в колонии общего режима, второму дали два года условно, пишет ТРК «ТЕРРА».

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