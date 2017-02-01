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11:13 (мск), источник: РИА Новости

На Фиджи расследование убийства россиян зашло в тупик

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Расследование убийства российской пары на острове Фиджи летом 2016 года зашло в тупик, правоохранительные органы просят у общественности содействия по раскрытию преступления, пишет газета Fiji Sun со ссылкой на комиссара полиции бригадного генерала Ситивени Килихо.

Источник: AP 2016

Останки погибших россиян Юрия Шипулина и Натальи Герасимовой были найдены на одном из пляжей Фиджи 26 июня.

«В деле убийства российской пары расследование зашло в тупик», — говорится в сообщении издания со ссылкой на комиссара Килихо.

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По его словам, собранные до настоящего времени доказательства носят косвенный и неубедительный характер. Комиссар отметил, что полиция нуждается в дополнительной информации от общественности, чтобы в деле наметился прогресс.

Человеческие останки были обнаружены фиджийскими правоохранительными органами на побережье в районе Натадола-Бич острова Вити-Леву после того, как 17 июня один из проживающих на Фиджи россиян заявил о пропаже российских граждан Юрия Шипулина и Натальи Герасимовой.

В начале июля анализ ДНК на Фиджи подтвердил, что обнаруженные останки принадлежат пропавшим гражданам РФ. По данным СМИ, супруги переехали из Рязани и жили на Фиджи в течение пяти лет, два года назад они завели там ферму и жили за счет реализации овощей. Знакомый семейной пары заявлял, что в последнее время у них возникли финансовые трудности.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Местные конкурентов не терпят .Там жёстко .
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