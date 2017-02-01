На Фиджи расследование убийства россиян зашло в тупик

По его словам, собранные до настоящего времени доказательства носят косвенный и неубедительный характер. Комиссар отметил, что полиция нуждается в дополнительной информации от общественности, чтобы в деле наметился прогресс.

Человеческие останки были обнаружены фиджийскими правоохранительными органами на побережье в районе Натадола-Бич острова Вити-Леву после того, как 17 июня один из проживающих на Фиджи россиян заявил о пропаже российских граждан Юрия Шипулина и Натальи Герасимовой.

В начале июля анализ ДНК на Фиджи подтвердил, что обнаруженные останки принадлежат пропавшим гражданам РФ. По данным СМИ, супруги переехали из Рязани и жили на Фиджи в течение пяти лет, два года назад они завели там ферму и жили за счет реализации овощей. Знакомый семейной пары заявлял, что в последнее время у них возникли финансовые трудности.