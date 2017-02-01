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11:38 (мск), источник: Вести - Новосибирск

16 населенных пунктов затопит весной в Новосибирской области

Дома 20 тысяч новосибирцев попадают в зону подтопления от весеннего паводка, сообщил замначальник Главного управления МЧС России по НСО Василий Тропин на пресс-конференции ВГТРК «На Вертковской».

«Мы прогнозируем, что в зоне подтопления будет находится 16 населенных пунктов в 10 районах области, население — более 19,5 тысяч человек. Мы оснастили дополнительную группировку сил, на средства из областного бюджета было приобретено 5 насосных станций повышенной мощности. Мы построили в городе и области комплексную систему экстренного оповещения населения, которая будет реагировать на повышения уровня воды», — рассказал Тропин.

Более 10 тысяч спасателей готовы к оперативному реагированию, ведомство заготовило более 100 плавательных средств для борьбы с паводком. С 1 по 17 марта будет проведена оценка готовности к паводку.

Напомним, за зимний период 2016—2017 годов осадки превысили в 1,5 раза среднюю сезонную норму. Специалисты ГУ МЧС и Департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии Новосибирска начали постепенную подготовку к весеннему подтоплению.

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