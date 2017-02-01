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11:38 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области мужчину осудили за попытку убить сына соседа

Пьяному мужчине показалось, что сын соседа принимал участник в конфликте и схватился за нож, отбывать наказание придётся в колонии строгого режима, рассказали в прокуратуре.

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области мужчину осудили за попытку убить сына соседа, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

В июле 2016 года пьяному 40-летнему мужчине показалось, что сын соседа принимал участник в конфликте и схватился за нож. 17-летний юноша получил два удара в грудь и живот.

Но мужчина не смог убить парня, поскольку его отец выбил нож, и потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь. .

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Суд вынес приговор — 7 лет в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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