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11:40 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми два района остались без отопления из-за аварии

Тепло включат в 19.00 после окончания ремонта на теплотрассе.

Жители домов в Мотовилихинском и Свердловском районах Перми остались без отопления. Тепло отключили в 7 часов утра. Как рассказали в компании ПСК, теплоснабжение ограничено по причине ремонтных работ на участке теплопровода по ул. Юрша, 9.

Теплоснабжение ограничено в домах по улице Юрша, 21, 23, 25, 25/1, 64, 64а (детский сад), 9, 9а; улице Уинская, 4, 8, 4а, 6, 8, 17, 18; улице Пушкарская, 88, 92/1, 91/2, 92/3, 90, 100, 98, 94, 96; улице Старцева, 3/1, 3/2,3/3, ¾, 5, 7; улице Грибоедова, 68; улице Лесная, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4.

Работы должны завершиться ориентировочно в 19:00.

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