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11:43 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре задержали двоих молодых разбойников с пистолетом

Инцидент произошел в подъезде жилого дома, расположенного на Московском шоссе. Двое злоумышленников в масках напали на жителя Самары 1988 года рождения.

Угрожая предметом, похожим на пистолет, они похитили у мужчины пакет, в котором находились аксессуары к смартфонам, предназначенные для реализации. Пострадавший оценил ущерб на сумму более 8000 рублей.

Осуществлявшие отработку административного участка полицейские услышали крики о помощи и задержали нападавших прямо в подъезде, где было совершено преступление. Подозреваемые попытались оказать сопротивление правоохранителям, но их действия были пресечены.

Стражи правопорядка установили, что один из задержанных является 19-летним студентом самарского вуза. Молодой человек уже попадал в поле зрения сотрудников органов внутренних дел за совершение грабежа. Второй подозреваемый 1999 года рождения — учащийся местной школы.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Предполагаемое орудие преступления — пневматический пистолет, изъят и приобщен к материалам дела. По словам задержанных, оружие было ими найдено, сообщает облМВД.

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