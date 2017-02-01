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11:46 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале прокуратура возбудила дело в отношении директора школы, чей ученик сломал руку на крыльце

На Среднем Урале прокуратура возбудила административное дело в отношении директора школы, чей ученик упал на крыльце и сломал руку. Мальчик поскользнулся.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел в Нижне-Иленской школе 19 января. Ученик седьмого класса поскользнулся на ступеньке, упал и получил закрытый перелом левой руки. Причиной травмирования стала наледь на крыльце и отсутствие обработки противогололёдными материалами.

Как уточнили в ведомстве, в соответствии с федеральным законом, образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения и воспитания.

«Несчастный случай стал возможен в связи с ненадлежащим обеспечением условий для охраны здоровья обучающихся, непринятием мер по обеспечению безопасности во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность», — отметили в ведомстве.

По данному факту прокуратура в адрес начальника Управления образования внесла представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений. По результатам рассмотрения представления крыльцо школы и прилегающая территория были обработаны противогололедными средствами, а директор школы Татьяна Субботина привлечена к дисциплинарной ответственности. В отношении директора возбуждено административное дело по статье «Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций».

Как подчеркнули в облпрокуратуре, после поступления в прокуратуру медицинских документов надзорное ведомство рассмотрит вопрос о направлении в суд иска в интересах ребенка о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда.

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